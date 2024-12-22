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اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

بحر إيجه، فيتو
بحر إيجه، فيتو

عثر علماء أتراك قبالة سواحل منطقة أيوالق بولاية باليكسير التركية، على حطام سفينة يعود تاريخها إلى 1500 عام، يضم أكبر مجموعة من الأطباق الأثرية المكتشفة في بحري إيجة والمتوسط.                 

حطام سفينة يعود تاريخها إلى 1500 عام

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يأتي الاكتشاف في إطار أنشطة تجريها مجموعة من الآثاريين والأكاديميين الأتراك، برئاسة هارون أوزداش، مدير معهد العلوم والتقنيات البحرية بجامعة 9 أيلول التركية.

وتجري هذه الأنشطة ضمن مشروع "التراث الأزرق: الممتلكات التركية من حطام السفن"، الجاري تنفيذه بدعم من رئاسة الجمهورية التركية ووزارة الثقافة والسياحة، لتحديد التراث الثقافي المغمور في السواحل التركية.           

كما تضمنت الأبحاث الجارية رسم خرائط تفصيلية للمنطقة باستخدام تكنولوجيا متطورة.

نظام معلومات جغرافية خاص بالتراث الثقافي البحري المغمور

وقال هارون أوزداش، مدير معهد العلوم والتقنيات البحرية بجامعة 9 أيلول، إن مشروع "الموروث الأزرق" يركز هذا العام بشكل خاص على إجراء أبحاث في منطقة شمال بحر إيجة، بهدف إنشاء نظام معلومات جغرافية خاص بالتراث الثقافي البحري المغمور.

وأضاف أن الفريق الذي يترأسه نفذ أنشطة مهمة في مجال رسم خرائط صوتية باستخدام تقنية السونار وأجهزة روبوتية متطورة.

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