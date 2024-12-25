وزير الخارجية البحريني يؤكد دعم بلاده لإرادة الشعب السوري

تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وزير الخارجية البحريني يبارك للشعب السوري انتصاره العظيم

وأفادت الخارجية السورية بأن الزياني "بارك للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكدا دعم المملكة البحرينية لإرادة الشعب السوري، فيما أثنى على خطوات القيادة السورية الجديدة".

وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية.



وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية أن "المملكة من موقع مسؤوليتها في رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية.

ومن منطلق حرصها على تعزيز العلاقات العربية – العربية، ورغبة منها في استقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة في ظل التغيرات السياسية الراهنة، فإنها تخطر المواطنين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم الأم للمساهمة في مساعدة إخوانهم في بناء بلدهم والدفاع عنه.

ودعم استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتلبية طموحات الشعب السوري الشقيق، وذلك بالاتصال بالرقم المخصص لذلك من قبل الوزارة لاستقبال طلبات العودة وترتيب تكاليفها (مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية: 0097317227555)".

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