الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

أفادت وسائل إعلام كردية، بتعرض سد تشرين فى سوريا لقصف تركي، اليوم، على خلفية الاشتباكات الجارية فى مدينة منبج.

اشتباكات فى محيط سد تشرين بسوريا

وتتعرض في هذه الأثناء قرى في منطقة سد تشرين ومحيطها جنوب مدينة كوباني لقصف مدفعي وبالأسلحة الثقيلة، من الجيش التركي.

ويرافق القصف محاولة تسلل من الجيش التركي إلى بعض القرى، يقابلها تصدي مقاتلي مجلس منبج العسكري، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

ولا تزال الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا مستمرة غربي نهر الفرات، وذلك بعد تقدم قسد في محور سد تشرين والسيطرة على عدة قرى في محيط السد.

وتعرضت قرية قزعلي في الريف الغربي لمدينة تل أبيض والصوامع الموجودة فيها، بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء لقصف مدفعي من قبل الفصائل الموالية لتركيا، بالتزامن مع قصف بالمدفعية لقرية تل الطويل في الريف الغربي لمدينة تل تمر.

وقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، كما تم تدمير آلية عسكرية، مساء الإثنين، بعد محاولة الفصائل التقدم نحو قرية عالية غربي تل تمر في ريف الحسكة.

وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا.

ونعت قوات سوريا الديمقراطية، فجر الثلاثاء، 16 من مقاتليها خلال صدهم لـ"هجمات الاحتلال ركي ومرتزقته على مختلف مناطق شمال وشرقي سوريا"، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد".

مسلحو حزب العمال الكردستاني

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".

قائد الإدارة الجديدة في سوريا

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني: "بحثت مع الشرع قضية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني".

وفى نفس السياق قال أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم افتتاح قنصلية تركية في مدينة حلب السورية قريبًا.

السوريون حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عامًا

وتابع أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: "أحيي أشقائنا السوريين الذين حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عامًا.. أمن ونهضة سوريا وتعافيها يشكل أولوية قصوى لنا. أبارك للشعب السوري، هذا النصر العظيم الذي خلصهم من الطغيان. الله منح إخواننا السوريين الفتح بعد الظلم الذي تعرضوا له".

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