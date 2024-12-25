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رياضة

أزمة بمركز الجناح، الأهلي في مأزق بعد إصابة رضا سليم

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، أزمة كبيرة عقب إصابة رضا سليم لاعب الفريق ومن قبله إصابة طاهر محمد طاهر. 

وتكمن الأزمة في النقص العددي الذي سيعاني منه الأهلي علي مستوي مركز الجناح الذي لم يعد يتوافر فيه سوا الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات.

 

مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته 

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

ووفقا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها رضا سليم فإنه من المتوقع أن يغيب اللاعب عن  الأهلي لمدة قد تصل إلي شهرين أو أكثر، وذلك يتوقف على طريقة العلاج التي يخضع لها اللاعب. 

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس  على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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