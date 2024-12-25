ندوات للتثقيف الصحي بالمراكز الطبية والمدارس بصحة العاشر من رمضان

أكدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان قيام الدكتورة ندي شعبان مسئولة التثقيف الصحي بالإدارة، والدكتورة إيمان رسلان رئيس قسم السن المدرسى ومسئولة الشباب والمراهقين بالإدارة ، بتقديم ندوات تثقيف صحى للطلاب.

السعار والإسعافات الأولية له

تناولت عدة موضوعات نحو السعار والإسعافات الأولية عند حدوث العقر ومكان تواجد المصل والتغذية السليمة وطبق الغذاء الصحي والتنمر وأنواعه وخطورته علي الصحة النفسية للطفل والنظافة الشخصية وغسيل الأيدي وكيفية العناية بالجسم والشعر والبشرة وحب الشباب في مرحلة المراهقة.

الأنيميا وممارس الرياضة وخطورة مشروبات الطاقة بدورات التثقيف

وكذلك التثقيف حول الأنيميا وأنواعها وطرق الوقاية وأهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة والتغيرات الفسيولوجية والهرمونية والجسدية في مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى صحة المراهقين وخطورة مشروبات الطاقة.

إدمان الإنترنت وأثره على الرضاعة

وكذلك إدمان الإنترنت وتأثيره وأهمية الرضاعه الطبيعيه للاطفال والأمهات والالتزام بتطعيمات الأطفال ومواعيدها المحددة وكذلك مبادرة الأورام بالمركز وأهمية الكشف المبكر وكيفية عمل فحص الثدي بشكل دوري.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وقال ناجى إن ذلك يأتى ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان " وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبناء على تعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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