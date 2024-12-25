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خارج الحدود

مشاهد مؤلمة، كلاب ضالة تنهش جثامين الشهداء فى غزة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، تتكرر مشاهد الكلاب الضالة وهي تنهش جثث شهداء القصف الإسرائيلي الذي يمنع حتى انتشال الجثث لدفنها، أو الوصول إلى الجرحى والمصابين لإنقاذهم.

كلاب ضالة تلتهم جثامين الشهداء في غزة

وقال مدير الدفاع المدني في غزة رائد الدهشان، اليوم: إن عددا من جثث الشهداء تنتشل ناقصة من بعض أعضائها التي التهمتها الحيوانات الضالة.

 

وأشار مدير الدفاع المدني في غزة، إلى أن الحيوانات الضالة أصبحت أكثر افتراسا بسبب المجاعة، ومشاهد نهشها لجثامين الفلسطينيين الملقاة في الشوارع "قاسية وشبه معتادة".

 

ولفت رائد الدهشان، إلى أن معظم الجثث التي تنهشها الحيوانات الضالة توجد في مناطق قريبة من تمركز قوات الجيش الإسرائيلي، والأماكن التي يحاصرها ويمنع الحركة فيها.

 

ولفت، إلى أنه "لأكثر من مرة خلال عملنا في الميدان نضطر لطرد قطط وكلاب تجمعت حول جثامين الشهداء في الشوارع"، مشيرا إلى أن هذه المشاهد من أكثر "المشاهد المؤلمة التي يواجهونها على مدار أشهر حرب الإبادة الجماعية".

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

وقال مدير الدفاع المدني في غزة، إن عناصر الدفاع المدني نقلت عشرات الإفادات حول تكرار ذلك خلال عملية انتشال الجثامين من الميدان.

 

واستطرد، أن الجثامين التي تنهشها الحيوانات الضالة هي التي يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من انتشالها.

الكلاب والقطط الضالة تجد ضالتها فى جثث الشهداء

موضحا، أن الكلاب والقطط الضالة التي لا تجد في الشهداء نفايات بقايا طعام بسبب المجاعة المستفحلة بقطاع غزة، تجد ضالتها في جثث الشهداء.

 

مشيرا إلى حالة الجوع المتفشية بين المواطنين في قطاع غزة أثرت على الحيوانات التي لم تجد هي الأخرى طعاما لها، مبينا أن هذا الوضع أدى إلى تغير سلوك الحيوانات لتصبح أكثر افتراسا.

 

وحذر رائد الدهشان من "تفاقم هذه الجرائم في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لطواقم الدفاع المدني ومنعهم من الوصول إلى أماكن الاستهداف لانتشال القتلى والجرحى".

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الكلاب الضالة جثث شهداء الدفاع المدني في غزة رائد الدهشان انتشال الجثامين

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