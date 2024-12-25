استشهاد وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين، بقصف إسرائيلي استهدف مخيمي طولكرم ونور شمس، ليرتفع بذلك عدد شهداء العملية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة ومخيميها إلى 8 شهداء.

وأفاد بيان للوزارة باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 7 آخرين، بينهم مصابان بحالة حرجة، جراء القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم.

كما أعلنت في بيان منفصل، استشهاد فلسطيني وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في مدينة طولكرم.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان، قولهم إن جيش الاحتلال اقتحم المدينة، وحاصر مخيمي طولكرم ونور شمس، ودفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "جرافات تقوم بتجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيمي طولكرم ونور شمس، والتي طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت، إلى جانب هدم لأسوار وجدران منازل ومؤسسات ومحال تجارية، وحرق عدد منها بعد تفجيرها، وإخراج سكانها منها قسرًا".

من جهتها قالت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها "يواصلون، منذ ساعات الفجر الأولى، التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم".

وأعلنت تمكنها "من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافة عسكرية من نوع D9 بمخيم نور شمس، محققة إصابات مؤكدة".

كما استشهدت فلسطينية وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء.

كما وصل جثمان شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في دير البلح وسط القطاع أيضًا، فيما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بشارع يافا في مدينة دير البلح.

واستشهد شخصين في استهداف منزل لعائلة الإفرنجي محيط أبراج عين جالوت جنوب النصيرات وسط القطاع.

كما قصف الاحتلال عدة عمارات بمنطقة ساحة الشوا في مدينة غزة من بينها عمارة تسمى عمارة الصحافة حيث تم استهداف الطابق العلوي بها ما أدى لوقوع إصابات أيضا.

وفي شمال القطاع، أطلق جيش الاحتلال النار فجر اليوم باتجاه بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما واصل الاحتلال قصف مشروع بيت لاهيا وقصف المنازل في بيت حانون،

وذكرت فضائية الغد أن عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الثلاثاء قد ارتفع إلى 18 شهيدا.

وفي جنوب قطاع غزة استهدف قصف إسرائيلي منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد وإصابة عدة فلسطينين، كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

من جهته قال جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء إن سلاح الجو شن غارة استهدفت عنصرا في حماس كان ينشط في المنطقة الإنسانية في خان يونس جنوبي القطاع.

استهداف المستشفيات

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال كثَّفت استهداف المنشآت الصحية في شمال القطاع؛ حيث طالت الهجمات المستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى العودة، ما أدى إلى أضرار جسيمة وتعطيل الخدمات.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال أجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي تحت تهديد السلاح، وسط استمرار الحصار والقصف.

أضافت الوزارة أن القصف استمر على مستشفى كمال عدوان، مستهدفًا جميع أقسام المستشفى ومحيطَه.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية ضرورة التدخل لحماية المنظومة الصحية.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن مسيَّرات الاحتلال تلقي قنابل في ساحات المستشفى، وعلى سطحه، ما يهدد مرة أخرى إمدادات الوقود والأكسجين.

استهداف مقر الدفاع المدني

واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل بينهم عنصر في الدفاع المدني بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء.

وقال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني إن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في مدينة غزة.

وأضاف أن «رجلي أمن من بين الضحايا الأربعة، وكانا موجودين في المبنى التابع للدفاع المدني بحي التفاح شرق مدينة غزة»

وحسب وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45338 شهيدًا وإصابة 107764 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت أنها أحصت 21 شهيدًا و51 إصابة في الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

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