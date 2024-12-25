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خارج الحدود

14 شهيدًا فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء  أن 14 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

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استشهاد وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة والضفة

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب أخرين في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على  تجمع للفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

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