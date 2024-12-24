الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يفجر روبوت مفخخ بجوار مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان بغزة، فيتو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير روبوت مفخخ بجوار مستشفى العودة شمال قطاع غزة ما أدى إلي تضرر مرافق المستشفى.

 

إطلاق النار على مستشفى كمال عدوان

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف في محيطه.

 

مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر

5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة

 

شهداء فلسطين اليوم

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وطالب المكتب بالضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار، ووقف سياسة التجويع التي تستهدف المدنيين.

وأكدت مصادر محلية أن العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية يستمر بلا هوادة، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان إسرائيل قطاع غزة غزة شمال قطاع غزة جباليا

مواد متعلقة

غابت معالم الفرح، مسيحيو غزة يحيون قداس الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة (صور)

5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة

خبير عسكري: إسرائيل تفصل شمال غزة بخطة "الجنرالات"

واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

منوعات

المزيد

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

المزيد
الجريدة الرسمية