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خارج الحدود

62 شهيدا ومصابا، الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة بغزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،  إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 45.361 شهيدا و107.803 مصابين.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية أن 14 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

  وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن رضيعة فلسطينية توفيت متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاة رضيعة فلسطينية في خان يونس 

وهذه هي الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، إذ توفيت رضيعة فجر الجمعة الماضية داخل خيمة في المواصي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

 

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