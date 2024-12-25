وفاة رضيعة فلسطينية بسبب البرد القارس داخل خيمة في خان يونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رضيعة فلسطينية توفيت متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفاة رضيعة فلسطينية في خان يونس

وهذه هي الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، إذ توفيت رضيعة فجر الجمعة الماضية داخل خيمة في المواصي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية أن 14 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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