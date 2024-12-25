الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة المصري بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي غدَا الخميس في بطولة الدوري الممتاز.

ويختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصري اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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