الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة المصري بالدوري

الأهلي
الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي غدَا الخميس  في بطولة الدوري الممتاز. 

ويختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصري اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر وذلك قبل السفر إلى برج العرب استعدادًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة. 

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز المصري البورسعيدي المصري كولر مارسيل كولر

مواد متعلقة

4 لاعبين بقائمة الراحلين عن الأهلي في يناير، حارس الأحمر على رادار ناد فرنسي، عرض مغربي يستهدف ثنائي هجوم الفريق، وكهربا يطلب الرحيل رسميا ويرفض العروض المحلية

بعد اقترابه من الأهلي، ماذا قدم بغداد بونجاح خلال مسيرته؟
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

حصاد 2024، تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية بقيادة السيسي

أسعار السمك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ارتفاع مفاجئ وقفزة في الجنيه الأصفر

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

منوعات

المزيد

انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا ووقوع قتلى ومصابين

شهر فبراير يصنع الفارق، توقعات الأبراج 2025 لبرج الجوزاء على الصعيد الاجتماعي والعائلي

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية