الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هزة أرضية بقوة 4.3 درجات غربي قبرص

قبرص، فيتو
قبرص، فيتو

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأنه رصد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات بمقياس ريختر بالقرب من سواحل قبرص.

وتم رصد الهزة بالقرب من السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة عند الساعة 20:22 حسب التوقيت المحلي، مساء الثلاثاء.

وكان مركز الهزة epicenter في البحر الأبيض المتوسط على بعد 29 كيلومترا عن مدينة بافوس القبرصية التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف شخص أو أكثر من 70 ألف شخص مع ضواحيها.

وكانت بؤرة الهزة focus بعمق 21 كيلومترًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن سكان المدينة وضواحيها الذين يحتفلون بـ عيد الميلاد، شعروا بالهزة، ولكن لم تكن هناك أي أنباء عن إصابات أو ضحايا بنتيجة الهزة الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قبرص الزلازل المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة

مواد متعلقة

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

العائلة، ترامب يختار متبرعا لحملته سفيرا لدى تركيا وخطيبة نجله السابقة لدى اليونان

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

مسؤول في الزمالك يسخر من ميشالاك ويحذف المنشور بعد غضب مجلس الإدارة (صورة)

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

منوعات

المزيد

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية