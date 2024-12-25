هزة أرضية بقوة 4.3 درجات غربي قبرص

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأنه رصد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات بمقياس ريختر بالقرب من سواحل قبرص.

وتم رصد الهزة بالقرب من السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة عند الساعة 20:22 حسب التوقيت المحلي، مساء الثلاثاء.

وكان مركز الهزة epicenter في البحر الأبيض المتوسط على بعد 29 كيلومترا عن مدينة بافوس القبرصية التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف شخص أو أكثر من 70 ألف شخص مع ضواحيها.

وكانت بؤرة الهزة focus بعمق 21 كيلومترًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن سكان المدينة وضواحيها الذين يحتفلون بـ عيد الميلاد، شعروا بالهزة، ولكن لم تكن هناك أي أنباء عن إصابات أو ضحايا بنتيجة الهزة الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.