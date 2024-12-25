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ثقافة وفنون

إنعام سالوسة أجدد المنضمين لمسلسل "عقبال عندكم"

إنعام سالوسة
إنعام سالوسة

تعاقدت الفنانة إنعام سالوسة على المشاركة في بطولة مسلسل “عقبال عندكم” مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها بداية الأسبوع المقبل.

إيمي سمير غانم، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

 

مسلسل سوبر ميرو  آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية

وكان مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في 2019 آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، ولقد قالت إيمي في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أنها غابت كثير عن السباق الرمضاني، حيث آخر ظهور لديها بمسلسل سوبر ميرو لعام 2019، وأنها ستعود بكل حماس على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2025.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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إنعام سالوسة مسلسل عقبال عندكم حسن الرداد ايمى سمير غانم أبرز مسلسلات رمضان 2025

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