بفستان فضفاض، إيمي سمير غانم تثير الجدل حول حملها الثاني

أثار الظهور الأخير للفنانة إيمي سمير غانم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، الشكوك حولها حملها الثاني، حيث كانت إطلالتها غريبة، ارتدت خلالها فستانا فضفاضا باللون “الفوشيا”، والذي لفت الإنتباه إليها.

حمل إيمي سمير غانم

وانتقد البعض إطلاله إيمي خاصة أن الفستان الذي إرتدته كان بمقاسات واسعة للغاية، إلا أن البعض ذهب إلى أن إيمي إضطرت إلى إرتداء هذا الفستان كي تخفي حملها الثاني، خاصة أنها تخاف من الحسد بشكل كبير، حيث فعلت ذلك الأمر في حملها الأول في ابنها فادي.

وعلى الرغم من حالة الجدل حول حمل إيمي سمير غانم بمواقع التواصل الإجتماعي إلا أنها لم تخرج لتنفي أو تؤكد الخبر.

فادي ابن إيمي سمير غانم

جدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد استقبلا مولودهما الأول “فادي” في شهر يناير 2023، حيث أنه لم يتم عامه الثاني حتى الآن.

مسرحية التليفزيون

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم هي مسرحية “التليفزيون”، التي عرضت في موسم الرياض الماضي، ومهرجان العلمين

وتدور المسرحية في إطار من الكوميديا حول وصول عم حُزُمبل للزوجين؛ حفظي وكروانة، حاملا هدايا لهم تأخرت 30 سنة، ولكنها غير مناسبة لهم الآن؛ مما يجعل فضولهم يدفعهم لتفتيش شنطة هدايا عم حُزُمبل ليجدوا تليفزيونا سحريا يفاجأون بأنفسهم في داخله، يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها، ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول.. ما هو مصيرهم؟ وعند أي قناة سوف تقف حياتهم؟ وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟

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