طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة للسيدات

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة.

علاج بطانة الرحم المهاجرة

وأشار إلى أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يعتمد على الشكوى إذا كان الألم فقط يمكن الحصول على أدوية مسكنات واذا كانت السيدة تعاني من التصاقات في جدار البطن يمكن علاجها بالمنظار وإذا كان يوجد كيس غامق علي الرحم يتم استئصاله بالمنظار.

وأوضح أن بطانة الرحم المهاجر إذا كانت تؤثر في جودة المبيض يجب على السيدة الحمل عن طريق الحمل المجهري.

علاج بطانة الرحم المهاجرة





بطانة الرحم المهاجرة

وأكد أستاذ أمراض النساء أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يكون الحمل لأنه في الحمل لا تأتي الدورة الشهرية وهي تساعد في تكوين بطانة الرحم المهاجرة مؤكدًا أن أي سيدة تعاني من بطانة الرحم المهاجرة يجب تشجيعها على الحمل.

وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان إن بطانة الرحم المهاجرة تتسبب في عودة دم الدورة الشهرية للسيدة الي الرحم مرة أخرى وتراكم الدم ويتحول لونه الي اللون الغامق.

وأشار أستاذ أمراض النساء أن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تشمل آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية وبعد انتهائها وكذلك ألم أثناء البول.

وأوضح أن بطانة الرحم للسيدات المتزوجات يتسبب في ألم شديد أثناء الجماع لافتًا إلى أنه يتسبب في تأخر الإنجاب.

بطانة الرحم المهاجرة مشكلة صحية تتعرض لها كثير من السيدات وبطانة الرحم المكان الصحيح لها داخل الرحم إلا أنه في حالة وجود بطانة رحم مهاجرة تكون تلك البطانة خارج الرحم وتتواجد في عدة اماكن منها المبيض أو الغشاء البريتوني او أنبوبة الرحم قناة فالوب.

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة إن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تتمثل في وجع وألم شديد وقت نزول الدورة الشهرية وكذلك بعدها وتشعر بالراحة بعد انتهاء الدورة، وتظل لمدة نصف الشهر مرهقة وتشعر بألم.







بطانة الرحم المهاجرة والعلاقة الزوجية

وأشار إلى أن السيدة المتزوجة التي لديها بطانة الرحم المهاجرة تشعر بألم شديد أثناء العلاقة الزوجية، موضحا أن الطبيب عند الكشف بالسونار يجد كيسا علي المبيض ويسبب نزيفا للسيدة ويتغذي ويكبر علي دم الدورة الشهرية.

اوضح الدكتور عمرو حسن أن علاج تكيس المبايض هو علاج الأعراض الناتجة عنه، موضحا أنه إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة فيمكن تناول أدوية تساعد على انتظامها وكذلك أدوية لتنشيط التبويض.

وأوضح أن علاج الشعر الزائد في الجسم الناتج عن تكيس المبايض هو الذهاب لطبيب الجلدية وأخذ أدوية تقلل هرمون الذكورة في الجسم، مؤكدا أن أهم علاج لتكيس المبايض نفسه هو فقدان الوزن وتجنب الأكل السريع.

وأوضح أن مرض تكيس المبايض من أكثر الأمراض انتشارا بين السيدات،وزادت معدلات الإصابة به السنوات الأخيرة بسبب انتشار ثقافة الأكل السريع بدلا من الأكل الصحي.

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