أعراض ومضاعفات تضخم الطحال ومتى يجب استئصاله؟

يعمل الطحال كجزء من الجهاز المناعي عن طريق تصفية الدم، ويحدث تضخم الطحال عندما يكبر الطحال أو يصبح أثقل، فيعتبر المتخصصون في الرعاية الصحية تضخم الطحال عندما يتراوح طول الطحال من 12 إلى 20 سم ويزن أكثر من 400 جرام.

ويحدث تضخم الطحال الهائل عندما يكون الطحال أكبر من 20 سم أو يزن أكثر من 1000 جرام، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب تضخم الطحال

وتتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لـتضخم الطحال ما يلي:

الاضطرابات المرتبطة بالدم: يمكن أن تتسبب حالات مثل سرطان الدم أو الليمفوما أو حالات التكاثر النقوي في غزو الخلايا السرطانية للطحال وتكاثرها بسرعة، وبالتالي زيادة حجم الطحال، وتشير التقديرات إلى أن 64% من حالات تضخم الطحال الهائل ترجع إلى اضطرابات متعلقة بالدم.

أمراض الكبد: يمكن لأمراض الكبد مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد أن تسبب زيادة الضغط في الكبد الذي يضغط على الطحال، ونتيجة لذلك، يبدأ الطحال في التضخم، ويحدث تضخم الكبد والطحال عندما يؤثر التضخم والتورم على كل من الكبد والطحال.

عدوى الطحال: نظرًا لأن الطحال جزء من الجهاز المناعي، فإن العدوى مثل داء وحيدات النوى أو السل أو التهاب الشغاف الجرثومي أو فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تسبب تضخم الطحال.

تشمل بعض الأسباب الأقل شيوعًا لتضخم الطحال ما يلي:

اضطرابات النسيج الضام، بما في ذلك الذئبة الحمامية الجهازية والتهاب المفاصل الروماتويدي

قلة الكريات الدموية، مثل فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي أو قلة الصفيحات المناعية

الاضطرابات التسللية، مثل داء النشواني أو الساركويد

احتقان الطحال، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم البابي

انحباس الطحال، والذي يشمل حالات مثل مرض فقر الدم المنجلي عند الأطفال وفقر الدم الانحلالي

الخثار الوريدي، مثل خثار الكبد أو الوريد البابي

حالات نادرة، بما في ذلك متلازمة بانتي والطحال المتجول

بغض النظر عن السبب، فإن تضخم الطحال حالة نادرة. يقدر أن 2% من السكان يعانون من تضخم الطحال في حياتهم.

الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة قليلًا لأن الغطاء الخارجي للطحال، المعروف باسم الكبسولة، يصبح أرق قليلًا مع تقدم العمر.

أعراض تضخم الطحال

قد لا يسبب تضخم الطحال أعراضًا دائمًا، ومع ذلك، إذا ظهرت الأعراض، فقد تشمل:

انتفاخ البطن

الشعور بالامتلاء في البطن، حتى بعد تناول كمية صغيرة فقط

الإصابة بعدوى متكررة

فقر الدم

التعب

الانزعاج أو الألم حول الضلوع اليسرى

النزيف بسهولة

ومع ذلك، غالبًا ما تعتمد أعراض تضخم الطحال على السبب الأساسي، وعلى سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بتضخم الطحال المرتبط بالسرطان من:

التعرق الليلي

فقدان الوزن غير المبرر

الضعف

ومع ذلك، قد يعاني الشخص المصاب بتضخم الطحال المرتبط بعدوى من أعراض مختلفة تمامًا، قد تشمل هذه:

الحمى

الشعور العام بالإعياء (الضيق)

الارتعاش

وفي الوقت نفسه، قد يعاني الشخص المصاب بتضخم الطحال المرتبط باضطراب في الدم من أعراض تشمل:

نزيف سهل

ظهور كدمات بسهولة

الدوار

ضيق التنفس

في معظم الحالات، لا يستطيع الشخص أن يشعر بطحاله، ومع ذلك، قد يتمكن الطبيب من الشعور بطحال متضخم أسفل الجانب الأيسر من الأضلاع.

علاج تضخم الطحال

نظرًا لأن الحالات الطبية الأخرى تميل إلى التسبب في تضخم الطحال، فإن العلاج يبدأ عادةً بمعالجة الحالة الأساسية، على سبيل المثال، ييحتاج الشخص المصاب بتضخم الطحال المرتبط بفقر الدم المنجلي إلى نقل دم أو عمليات تبادل دم.

في بعض الحالات، مثل التمزق أو السرطان، قد يضطر الجراح إلى إزالة طحال الشخص في إجراء يُعرف باسم استئصال الطحال، مثل المرارة أو الزائدة الدودية، يمكن لأي شخص أن يعيش بدون الطحال، ومع ذلك، نظرًا لاحتواء الطحال على الكثير من الدم، فإن هذا النوع من الجراحة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر بسبب مخاوف النزيف المفرط.

أثناء الخضوع للعلاج من الحالة الأساسية، يجب على الشخص أن يكون حريصًا جدًا على تجنب التعرض لإصابات في البطن، ويمكن أن تتسبب الصدمة التي تلحق بالطحال المتضخم بسهولة في تمزق الطحال، مما قد يؤدي إلى نزيف يهدد الحياة، على سبيل المثال، يجب على الشخص تجنب ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي عندما يكون مصابًا بتضخم الطحال لتقليل خطر الإصابة.

مضاعفات تضخم الطحال

يمكن أن يؤدي تضخم الطحال إلى تمزق الطحال، ويؤدي هذا إلى الحاجة إلى الجراحة ونقل الدم غالبًا لاستعادة حجم الدم.

إذا تمت إزالة الطحال لدى الشخص، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع العدوى، وتشمل هذه العقدية الرئوية والنيسرية السحائية.

يحمل الطحال عادةً خلايا مناعية يمكن أن تساعد في مكافحة مثل هذه الأمراض، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يخضعون لاستئصال الطحال إلى مضادات حيوية أقوى لمحاربة العدوى مقارنة بالشخص الذي لم يخضع لهذه الجراحة.

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