أعراض التهاب المثانة لدى النساء والأسباب

أعراض التهاب المثانة عند النساء، تصدرت محركات البحث أعراض التهاب المثانة عند النساء للبحث عن أسباب حدوث التهابات المثانة وكيفية الوقاية منها.

والتهاب المثانة هو عدوى تصيب المسالك البولية وتؤثر على المثانة وهو شائع، وخاصة عند النساء وغالبًا ما يتحسن من تلقاء نفسه، ولكن قد يتم علاجه أحيانًا بالمضادات الحيوية.

يصاب بعض الأشخاص بالتهاب المثانة بشكل متكرر وقد يحتاجون إلى علاج منتظم أو طويل الأمد بحسب المعهد الوطني للصحة الأمريكي NHS

أعراض التهاب المثانة



تتضمن أعراض التهاب المثانة:

ألم أو حرقة أو لسعة عند التبول

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر وعاجل أكثر من المعتاد

بول داكن أو غائم أو ذو رائحة قوية

ألم أسفل البطن

قد تتضمن الأعراض عند الأطفال الصغار أيضًا:

ارتفاع درجة الحرارة - يشعرون بسخونة أكثر من المعتاد إذا لمست رقبتهم أو ظهرهم أو بطنهم

التبول فجأة

انخفاض الشهية والغثيان

ضعف وتهيج

في الأشخاص الأكبر سنًا والضعفاء الذين يعانون من ضعف الإدراك مثل الخرف والأشخاص الذين لديهم قسطرة بولية، قد تتضمن الأعراض أيضًا ما يلي:

تغيرات في السلوك، مثل التصرف بارتباك أو انفعال (هذيان)

تبول أنفسهم

ارتعاش أو ارتعاش (خشونة)

التهاب المثانة

علاج التهاب المثانة الذي يستمر في العودة

إذا استمررت في الإصابة بالتهاب المثانة، فقد يصف الطبيب العام ما يلي:

جرعة واحدة من المضاد الحيوي لتناولها في غضون ساعتين من العلاقة الجنسية



جرعة منخفضة من المضاد الحيوي لتناولها لمدة تصل إلى 6 أشهر



في بعض النساء، لا تعمل المضادات الحيوية أو لا تلتقط اختبارات البول العدوى على الرغم من وجود أعراض التهاب المثانة.

قد يعني هذا أن السيدة تعانين من عدوى المثانة طويلة الأمد (مزمنة) والتي لا يتم اكتشافها من خلال اختبارات البول الحالية.

ترتبط العدوى طويلة الأمد بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

أسباب التهاب المثانة



عادة ما يحدث التهاب المثانة بسبب دخول البكتيريا من البراز إلى الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم (الإحليل).

يكون مجرى البول لدى النساء أقصر من الرجال وهذا يعني أن البكتيريا أكثر عرضة للوصول إلى المثانة والتسبب في العدوى.



كيفية الوقاية من التهاب المثانة



إذا كنت تعاني من التهاب المثانة بشكل متكرر، فهناك بعض الأشياء التي يمكن تجربتها للمساعدة في منع عودته.

١- شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء - للتبول بانتظام أثناء النهار وعدم الشعور بالعطش

٢- الإستحمام بانتظام

٣-حافظ على المنطقة التناسلية نظيفة وجافة

٤- عدم استخدام الصابون المعطر أو بودرة التلك

٥- عدم احتباس البول

٦- تجنب شرب الكثير من المشروبات الكحولية أو القهوة - لأنها تسبب تهيج المعدة

لا تتناولي الكثير من الأطعمة أو المشروبات السكرية - فقد تشجع البكتيريا على النمو

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