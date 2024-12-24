الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على عصابة تسرق الفتيات في المحلة والنيابة تقرر حبسهما 4 أيام

ضبط عاطلين لسرقتهما
ضبط عاطلين لسرقتهما فتيات بالمغافلة بشوارع المحلة والنيابة ت

قرر المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة في محافظة الغربية منذ قليل، حبس عاطلين لسرقتهما فتيات بالمغافلة بشوارع المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والمجني عليهما.

الغربية تتزين لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد

تحرير 16 مخالفة صحية خلال حملة تفتيش في الغربية (صور)


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بتحرير فتاتين بلاغ رسمي ضد شابين شرعا في سرقتهما بالمغافلة أثناء سيرهما بطريق العام بنطاق دائرة القسم.


وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتمكن الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشابين وبحوزتهما أسلحة بيضاء وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة الفتاتين.


وكلفت  إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حبس متهم بسرقة عدادات المياه في حلوان

 

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التبين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع

 

وبمواجهته أقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة السرقة

نص القانون على توقيع عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بكل أشكالها وألوانها، حتى لو استغل السارق علاقته بالضحايا واستطاع نسخ مفاتيح مصطنعة تمكنه من جريمته دون اللجوء إلى كسر الأبواب أو البلطجة.

 

 

 

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

أسباب تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا  أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 


5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

هكذا يفرق القانون بين جرائم السرقة  
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الغربية تتزين لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد

تحرير 16 مخالفة صحية خلال حملة تفتيش في الغربية (صور)

حبس متهم بسرقة عدادات المياه في حلوان

رفع 100 طن من المخلفات خلال حملة نظافة بمنطقة سبرباى مركز طنطا (صور)
ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 -12- 2024

جروس: الأجنبي يجب أن يقدم الفارق ولن أحدد اليوم الراحلين عن الزمالك

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

منوعات

المزيد

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية