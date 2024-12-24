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حوادث

إحالة شخصين بتهمة سرقة 150 كيلو أسلاك من داخل شركة بالتجمع الأول للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإحالة شخصين بتهمة سرقة 150 كيلو أسلاك من داخل شركة بالتجمع الأول، لمحكمة الجنايات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (كمية من الأسلاك  الكهربائية وزنت 150 كيلو جرام "مجهولين المصدر).
وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة".
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات التجمع الأول النيابة العامة

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