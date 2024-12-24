الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس متهم بسرقة عدادات المياه في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التبين، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبمواجهته أقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة السرقة

نص القانون على توقيع عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بكل أشكالها وألوانها، حتى لو استغل السارق علاقته بالضحايا واستطاع نسخ مفاتيح مصطنعة تمكنه من جريمته دون اللجوء إلى كسر الأبواب أو البلطجة.

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

أسباب تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا  أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.


5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

هكذا يفرق القانون بين جرائم السرقة  
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

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قسم شرطة التبين حلوان شرطة التبين عدادات المياه

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