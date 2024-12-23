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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة المعادى، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط  الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا). 
 

وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة سرقة الدراجات النارية سرقات الدراجات النارية دائرة قسم شرطة المعادي محكمة جنوب القاهرة

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