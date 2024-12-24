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تحرير 16 مخالفة صحية خلال حملة تفتيش في الغربية (صور)

تحرير 16 محضر مخالفات
تحرير 16 محضر مخالفات صحية خلال حملة تفتيش في السنطة بالغربي

قادت الدكتورة منى صالح، رئيسة مدينة السنطة في محافظة الغربية حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع اللجنة المشكلة من مديريتي التموين والصحة وسلامة الغذاء، والرصد الميداني والعلاقات العامة، بالإضافة إلى جهاز الرقابة والمتابعة الميدانية.

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حملة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم

استهدفت الحملة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم داخل مدينة السنطة للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي، بما يضمن حماية صحة المواطنين، فضلًا عن متابعة أسعار السلع والتأكد من تراخيص المحلات التجارية.

تحرير 16 محضر مخالفات

أسفرت الحملة التي قادتها رئيسة مدينة السنطة عن تحرير 16 محضر مخالفات تمثلت في 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لنقص الوزن، 2 محضر لمخالفات في المواصفات، 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، محضر واحد لمخالفة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى سحب عينات من المواد الغذائية للتحليل.

استمرار هذه الحملات الرقابية

وأشارت رئيسة مدينة السنطة إلى أنه سيتم استمرار هذه الحملات الرقابية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون. 

وأضافت أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتستمر الحملة في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم بمختلف أنحاء مدينة السنطة لضمان تقديم خدمات غذائية آمنة وصحية للمواطنين.

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