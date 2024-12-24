الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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الغربية تتزين لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل بالكنائس

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، موجها بتكثيف الجهود لضمان توفير بيئة نظيفة وجميلة تليق بهذه المناسبة. 

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ورافق محافظ الغربية خلال الجولة اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

رصد وتحسين مستوى الخدمات

وأكد محافظ الغربية استخدام التقنيات الحديثة عبر الشبكة الوطنية لرصد وتحسين مستوى الخدمات في جميع المناطق، خاصة محيط الكنائس التي ستشهد توافد المواطنين للاحتفال بأعياد الميلاد. وأوضح أن المتابعة تتم على مدار الساعة لضمان التعامل السريع مع أي ملاحظات ميدانية.

رفع حالة الاستعداد القصوى 

وأكد محافظ الغربية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات المعنية، من مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال احتفالات العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد. مشيرا الى تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، خصوصًا في محيط الكنائس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت الدينية.

تجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار

وأضاف الجندي أن محافظة الغربية تقوم بتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار والمحتفلين، مؤكدًا على ضرورة خلق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة. كما وجه بزيادة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، بالإضافة إلى دهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وكذلك العناية بالأشجار في المناطق الحيوية. 

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء ونوابهم في الشوارع بشكل مستمر للتنسيق مع الأجهزة الأمنية وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. 

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