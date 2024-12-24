بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

أبقار ترعى بهدوء في منطقة خضراء أو دجاجات تلتقط البذور بين الأشجار في الهواء الطلق، وخنازير تسترخي بهدوء تحت الشمس بعد حمام من الطين، هذه هي الصور التي غالبًا ما نراها في الإعلانات حول حيوانات المزرعة، لكن هناك حقائق نجهلها عنها، صحيفة "بليك" السويسرية تكشف عن جزء منها.

الدجاج بصره أفضل من البشر

هل كنتم تعلمون أن الدجاج يحلم، ولديه ذاكرة مذهلة ورؤية أفضل من البشر؟ هذه الطيور الصغيرة يمكنها تذكر حوالي مئة وجه.

وبحسب صحيفة «بليك»، تقول جوليا فيشر، المسؤولة عن حملات الحيوانات المستأنسة والتغذية في منظمة Quatre Pattes، السويسرية "هذه حقيقة الدجاج أكثر ذكاءً وتعقيدًا مما يعتقد الكثيرون".

روابط صداقة قوية

وتتمتع الأبقار والبشر بالكثير من التشابهات أكثر مما قد يظن بعضهم، فكلاهما له فترة حمل تبلغ تسعة أشهر، "لكن بينما يمكننا العناية بأطفالنا ورعايتهم بحب، غالبًا ما يتم فصل العجول عن أمهاتها فورًا بعد الولادة"، كما تقول جوليا.

وتتمتع الأبقار بحاسة شم قوية للغاية، وقادرة على اكتشاف ما إذا كانت زميلاتها يشعرن بالضغط النفسي.

إنها حيوانات اجتماعية للغاية، تحافظ على صداقات وثيقة مع أبقار أخرى، وأحيانًا تستمر هذه الروابط لسنوات عديدة.

وتضيف أنها "روابط عميقة تُظهر كم أن الأبقار كائنات حساسة، قادرة على تقدير الحب والصداقة كما نفعل نحن".

الخنازير أذكى من الكلاب

أما بالنسبة للخنازير أيضًا فهي قادرة على الشعور بعواطف معقدة، ويمكنها إصدار حوالي عشرين صوتًا مختلفًا للتعبير عن مشاعرها، "إنها تصرخ عندما تتألم، وتعبّر عن فرحها عندما تكون سعيدة"، كما تشرح جوليا فيشر.

تعدُّ الخنازير من بين أذكى الحيوانات على كوكبنا، وتوضح المسؤولة في المنظمة "أنها تتعلم أسرع من الكلاب، ولديها فضول لا يُصدق، لديها معدل ذكاء يعادل طفلًا في الثالثة من عمره، ويمكنها حل المشكلات المعقدة، بالإضافة إلى تكوين روابط عاطفية قوية".

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