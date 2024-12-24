متى يتوقف هبوط الجنيه؟

هذا سؤال مهم لأن هبوط الجنيه حتى وإن كان تدريجيا وببطء، يترجم دوما بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع في الأسعار.. لقد تعرض الجنيه خلال الشهرين الأخيرين لهبوط تجاوز نسبة الخمسة في المائة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، وأرجعها إلى إرتفاع الدولار في الأسواق العالمية بعد الانتخابات الأمريكية التى أعادت ترامب مجددا للبيت الأبيض..

وما زال الجنيه يواصل الهبوط ونحن نودع العام الحالى، حتى بلغ مستوى نحو 51 جنيها للدولار الأمريكي مقابل نحو 47 جنيها للدولار.. ولا أحد يعرف متى يتوقف هذا الهبوط الذي يتعرض له الجنيه.



لقد فسر البعض هذا الهبوط الذي شهده آخر شهرين من العام الحالى إلى أن نهاية العام تشهد عادة سداد مستحقات الديون قصيرة الأجل، ولذلك ينتظرون توقف هذا الهبوط في مطلع العام المقبل،

بينما فسره البعض الآخر بأنه يأتي استجابة إلى صندوق النقد الدولي الذي يصر على الالتزام بتعهداتنا الخاصة بانتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف..

وهى السياسة التي أكد رئيس الوزراء أننا ننتهجها، ويرى هؤلاء أننا بذلك نشجع إدارة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه، ويبلغ ثمانية مليارات دولار.



وكلا السببين لهما نصيب من الصحة، لكن يبقى أن السبب الأكبر لهبوط الجنيه هى تلك الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها الناجمة عن عدم كفاية مواردنا من النقد الأجنبي رغم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 23,7 مليار دولار خلال العشرة شهور السابقة من العام الحالي..

لذا يجب اتخاذ قرارات شجاعة لتخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي وذلك بترشيد وارداتنا من الخارج، والاستغناء عن استيراد كل ما ليس بضروري، والاكتفاء بالدواء ومستلزمات الانتاج التى لا غنى لنا عنها.

وإذا حدث ذلك يمكن أن يتوقف الجنيه عن الهبوط وينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى مستوى محتمل من قبل الناس.

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