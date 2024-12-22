قصور للإيجار!

لا أشارك البعض دهشته من قيام شركة العاصمة الإدارية بتأجير القصر الرئاسي ومقر الحكومة ومقار وزاراتها المختلفة بعقود تمتد لنحو نصف قرن تحقق عائدا كبيرا، كما أعلن ذلك رئيس شركة العاصمة الإدارية!

بل إننى أوافق على هذا التأجير ولكنى أطالب فقط بإنفاق القيمة الإيجارية التى تحصل عليها الشركة كل ثلاثة أشهر علي التعليم والصحة وبرنامج حياة كريمة أيضا.



فقد قامت شركة العاصمة الإدارية بأموال الشعب بما فى ذلك الأرض التي أقيمت عليها منشآتها فضلا عن الأموال التى استخدمت في بناء هذه المنشآت، وبالتالى يتعين أن يستفيد الشعب وحده بأرباحها وبشكل مباشر أيضا..

وأكثر مجالات يحتاج الشعب زيادة الإنفاق عليها مجال التعليم الذى يكلفه أعباء باهظة، تتمثل في تكلفة الدروس الخصوصية ورسوم المدارس غير الحكومية -الخاصة واللغات والدولية-، ومجال الصحة والعلاج الذى يكلفه الكثير أيضا، سواء لإرتفاع أسعار الدواء بنسبة كبيرة أو تكلفة المستشفيات الخاصة التى صارت فلكية..

وأيضا مشروع حياة كريمة الذى يستهدف النهوض بحياة الفقراء من أهلنا في الريف، خاصة ريف الصعيد، والذى تأخر تنفيذ مرحلته الأولى لارتفاع التكاليف.



وبذلك سوف يستفيد كل الناس في البلاد وبشكل مباشر وكبير من إنشاء العاصمة الإدارية، ولن تقتصر الفائدة المباشرة على سكانها والعاملين فيها فقط وهم ليسوا بأغلبية المصريين.. وبالتالى سنجد ترحيبا بانشائها وفخامة هذا الإنشاء، ولن يعتبرها البعض أيضا لا تمثل أولوية وطنية واقتصادية، لآن عوائدها ستتفق على ما يمثل أولوية وهو التعليم والصحة والعلاج وبرنامج حياة كريمة.



أما إحتكار شركة العاصمة الإدارية أرباحها وحدها فهو لن يستفيد منه سوى نفر محدود من المصريين فقط.. حتى الحكومة التي تدفع ايجارات منشآتها للشركة لن تستفيد من هذه الأرباح..

بل على العكس ستتحمل تكلفة جديدة لإنتقالها إليها بعد أن كانت لا تدفع شيئا لإستخدام مقراتها بالقاهرة، رغم أنها هي التي أعدت مشروع بناء العاصمة الإدارية وتبنته وذبلت الصعاب لإقامته بعد أن انسحبت شركة عربية من تنفيذ مشروعها.

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