الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ضبط 575 كيلو لحوم مجمدة ومصنعات في حملات تفتيشية بالشرقية

ضبط ٥٧٥ كجم لحوم
ضبط ٥٧٥ كجم لحوم مجمدة ومصنعات بحملات تفتيشية

شنت مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير ١٣ محضر مخالفة وضبط ٥٧٥ كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة  مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية المتمثلة فى  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة  الصحية ومجالس المدن قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

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وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.  

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية ادارة المجازر مديرية الصحه العقيد احمد النجار مباحث التموين حماية المستهلك

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