بيطري الشرقية يُحصن 259 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور  

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م بتحصين ( ٢١7 ألف و٦٦٧) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و( ١٣ ألف و١٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و(٢٩ ألف ) طائر بالحضانات.

التحصين ضد الامراض الوبائية

وجاء ذلك بإجمالي تحصين ( 259 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٨٠٠) منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

سحب عينات ما قبل البيع

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (١٠٨ مزرعة ) تم أخذ مسحات للفحص ( ٦١٠ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٨٢٣ ألف و٦٧٥ ) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٥٣٠) تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (٢٣) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

إدارة الإرشاد بالمديرية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٤٥١) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٤٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(١٠٨) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

المهندس محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

توفير اوجه الدعم والرعاية البيطرية

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.