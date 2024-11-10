الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الشرقية يُحصن 259 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور  

بيطري الشرقيةيُحصن
بيطري الشرقيةيُحصن 259 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور  

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية  بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م بتحصين ( ٢١7 ألف و٦٦٧) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و( ١٣ ألف و١٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و(٢٩ ألف ) طائر بالحضانات.

بيطرى الشرقية تنظم قافلة علاجية بقرية الجنادوة بالقرين

التحصين ضد الامراض الوبائية 

 وجاء ذلك بإجمالي تحصين ( 259 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٨٠٠) منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

سحب عينات ما قبل البيع 

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (١٠٨ مزرعة ) تم أخذ مسحات للفحص ( ٦١٠ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٨٢٣ ألف و٦٧٥ ) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٥٣٠) تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (٢٣) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

إدارة الإرشاد بالمديرية 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٤٥١) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٤٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(١٠٨) لقاء مكتبى للتوعية بمرض  أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

المهندس محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

بيطري الشرقية يضبط 9 أطنان مصنعات ألبان مجهولة المصدر

توفير اوجه الدعم والرعاية البيطرية 

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري وكيل الوزارة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بيطرى الشرقية الامراض الوبائية الاخرى

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية تنظم قافلة علاجية بقرية الجنادوة بالقرين

بيطري الشرقية يضبط 9 أطنان مصنعات ألبان مجهولة المصدر

بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية: تحصين وترقيم وتسجيل 96 رأس غنم وماعز

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

الدستورية تحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر (مستندات)

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads