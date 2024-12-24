تشهد تمثيلا مصريا، الإعلان عن النزالات الكبرى في فعالية "UFC" بموسم الرياض

بعد أسبوع من إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن النزال الرئيسي للفعالية العالمية الخاصة بـ UFC ضمن موسم الرياض، تم الكشف اليوم عن القائمة الكاملة للمقاتلين المشاركين في الحدث المرتقب.

الفعالية التي تُنظم بالتعاون مع منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًّا UFC، ستُقام في anb أرينا بمدينة الرياض في 1 فبراير 2025، حيث تعد الجماهير بنزالات حماسية تضم نخبة من أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.



ومن بين النزالات المثيرة سيواجه المقاتل الداغستاني سعيد نور محمدوف (18-3-0) البرازيلي فينيسيوس «لوك دوج» أوليفيرا (21-3-0)، بينما يلتقي الطاجيكي محمد نعيموف (11-3-0) مع الأسترالي كان أوفلي (12-3-1).وفي نزال آخر، يواجه الأمريكي تيرانس مكيني (15-7-0) بالدنماركي دامير هادزوفيتش (14-7-0)، بينما يلتقي النمساوي بوجدان غراد (14-2-0) مع البرازيلي لوكاس ألكسندر (8-4-0).

ويشهد الحدث تمثيلًا عربيًا لافتًا، حيث يواجه المصري حمدي عبدالوهاب (5-0-0) الأمريكي جمال بوجز (11-4-0)، فيما يتواجه البحريني شامل جازييف (13-1-0) بالأمريكي توماس بيترسن (9-2-0)ويستمر الحماس مع مواجهة تجمع الأمريكيين جوردان ليفيت (11-3-0) وعبد الكريم السلوادي (15-4-0)، بينما يتحدى الروسي سيرجي بافلوفيتش (18-3-0) المقاتل السورينامي جيرزينيو «بيجي بوي» روزينسترويك (15-5-0)، كما يخوض الداغستاني إكرام أليسكيروف (15-2-0) مواجهة قوية أمام البرازيلي أندريه مونيز (24-6-0).

وكان قد أعلن عن النزال الرئيسي الذي يجمع بين البطل السابق في وزن الوسط، النجم النيجيري المولد والنيوزيلندي الجنسية، إسرائيل أديسانيا (24-4-0)، المعروف بلقب «ذا لاست ستايل بندر»، والنجم الصاعد نصر الدين إماموف (15-4-0)، المصنف الرابع عالميًا.

ويعود أديسانيا أحد أعظم مقاتلي UFC عبر التاريخ، إلى الحلبة بعد مواجهته الأخيرة على اللقب أمام دريكوس دو بليسيس في وقت سابق هذا العام، حيث يسعى لاستعادة هيمنته عبر تحقيق انتصار حاسم على إماموف، بينما يدخل إماموف، المقاتل الفرنسي ذو الأصول الداغستانية، المواجهة بحماس كبير بعد فوزه على بريندان ألين، ويأمل في الإطاحة بأسطورة مثل أديسانيا في ليلة تعد بأن تكون استثنائية.

كما ستشهد النزالات مواجهة أخرى مثيرة في فئة الوزن المتوسط، حيث يلتقي الداجستاني غير المهزوم شارا محمدوف (15-0-0)، المصنف الرابع عشر عالميًا، بالنجم الإنجليزي مايكل «فينوم» بيج (22-3-0)، حيث يسعى محمدوف لتعزيز ترتيبه بينما يطمح بيج لاستعادة سلسلة انتصاراته.

يذكر أنه سيتم طرح التذاكر لهذا الحدث التاريخي ابتداءً من 3 يناير 2025 عبر منصة Webook، مما يزيد من حماس عشاق هذه الفعالية، الذين يتطلعون لحضور هذا الحدث البارز الذي أصبح من أبرز فعاليات موسم الرياض.

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