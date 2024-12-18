الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، آخر حلقات الموسم السابع من Arabs Got Talent

لجنة تحكيم Arabs
لجنة تحكيم Arabs Got Talent، فيتو

يسدل الستار على الموسم السابع لبرنامج Arabs Got Talent، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام التاسعة والنصف مساء بحي النرجس من الرياض.

 تختتم اليوم حلقات الموسم السابع والإعلان عن قناص لقب موسم 2024 للبرنامج الذي يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

 2024  Arabs Got Talent

 

هو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وكان قد فاز الفريق اللبناني "مياس جروب" بلقب الموسم السابق السادس من برنامج أراب جوت تالنت  بعد منافسته القوية مع عدد من الفرق الاستعراضية والفنية الأخرى، وطلب حينها المسئول عن فريق "مياس" من إدارة قناة mbc مصر، السماح لهم بمشاركة الجائزة مع الثنائي المغربي "ديو أكروبات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Arabs Got Talent أراب جوت تالنت mbc مصر قناة mbc مصر قناة mbc مص برنامج أراب جوت تالنت
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

نتنياهو يعد والدة الصحفي الأمريكي المخطوف في سوريا بهذا الأمر

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية