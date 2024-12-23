الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية

المهندس أسامة الشاهد،
المهندس أسامة الشاهد، فيتو

قررت لجنة شئون الأحزاب اعتماد قرارات المؤتمر العام لـ حزب الحركة الوطنية المصرية بانتخاب المهندس أسامة خليل محمد الشاهد رئيسا للحزب خلفًا للواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل، والذي وافته المنية في 23 من شهر سبتمبر 2024.

المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية 

 

وأكد المهندس أسامة الشاهد في أول تصريح له عقب قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماده رئيسا للحزب أن مصر والمنطقة كلها تمر بظروف إقليمية صعبة ومعقدة ، وتستدعي منا جميعا ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وتوحيد جهود الجبهة الداخلية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي امن واستقرار الدولة والتواصل الميداني مع المواطنين، ودعم احتياجاتهم وتعريفهم بحقيقة الأوضاع وما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود ومشروعات في شتي المجالات لتوفير  الحياة الكريمة وحماية حدود الدولة وأرضها وأمنها واستقرارها.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن المرحلة القادمة تشهد تدشين العديد من الفعاليات والقرارات التي تستهدف توسيع دائرة انتشار الحزب في القاهرة والمحافظات، وفي إطار داعم لجهود الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة الوطنية المصرية الحركة الوطنية أسامة الشاهد الحياة الكريمة المهندس أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية المصرية رئيس حزب الحركه الوطنيه رؤوف السيد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية