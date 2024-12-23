أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية

قررت لجنة شئون الأحزاب اعتماد قرارات المؤتمر العام لـ حزب الحركة الوطنية المصرية بانتخاب المهندس أسامة خليل محمد الشاهد رئيسا للحزب خلفًا للواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل، والذي وافته المنية في 23 من شهر سبتمبر 2024.

المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية

وأكد المهندس أسامة الشاهد في أول تصريح له عقب قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماده رئيسا للحزب أن مصر والمنطقة كلها تمر بظروف إقليمية صعبة ومعقدة ، وتستدعي منا جميعا ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وتوحيد جهود الجبهة الداخلية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي امن واستقرار الدولة والتواصل الميداني مع المواطنين، ودعم احتياجاتهم وتعريفهم بحقيقة الأوضاع وما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود ومشروعات في شتي المجالات لتوفير الحياة الكريمة وحماية حدود الدولة وأرضها وأمنها واستقرارها.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن المرحلة القادمة تشهد تدشين العديد من الفعاليات والقرارات التي تستهدف توسيع دائرة انتشار الحزب في القاهرة والمحافظات، وفي إطار داعم لجهود الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية.

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