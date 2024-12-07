رسميا، فوز أسامة الشاهد برئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل فوز المهندس أسامة الشاهد رسميًا برئاسة الحزب بالتزكية، جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب والمنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى ووسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب بجميع المحافظات، وعدد من رموز العمل السياسي والحزبي والإعلامي في مصر.

انتخابات حزب الحركة الوطنية

ووجه المهندس أسامة الشاهد رئيس الحزب الفائز بالتزكية خلال كلمته الشكر لكل أمناء وقيادات وأعضاء الحزب بالقاهرة والمحافظات مستعرضا رؤيته وخطته للعمل خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا على أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وقيادتنا السياسية خلال المرحلة المقبلة في ظل تحديات اقليمية ودولية تمر بها المنطقة بما تستدعي منا توحيد الجهود والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف الشاهد أن حزب الحركة الوطنية المصرية سيظل حزبا داعما للدولة وداعما للرئيس السيسي ولجميع جهوده وخطواته التي تستهدف الارتقاء بالدولة ودفع عجلة التنمية بها.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على أن المنطقة تموج بتحديات إقليمية تستدعي منا جميعا إعلاء مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

قيادات حزب الحركة الوطنية

واستعرض الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام خلال المؤتمر العام خطوات وإجراءات العملية الانتخابية، والتي تمت وفق لائحة النظام الأساسي للحزب والتي انتهت بإعلان فوز الشاهد رئيسًا للحزب بالتزكية لعدم توافر شروط الترشح في المرشحين الآخرين.

كما شهدت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن سيرة ومسيرة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل وما قدمه من عطاء للحزب وللوطن علي مدار سنوات طويلة من العمل السياسي والحزبي.

وتضمن المؤتمر العام ايضًا كلمة للنائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وجه فيها التهنئة لرئيس الحركة الوطنية الجديد داعيا إلى ضرورة وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية.

كما تحدث النائب عبد الإله عبد الحميد أمين تنظيم الحركة الوطنية المصرية أشاد فيها بجهود جميع أمانات الحزب بالمحافظات.

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