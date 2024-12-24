توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

توقعات الأبراج برج الثور 2025، يهتم عدد كبير من مواليد برج الثور بالبحث عن توقعات برج الثور 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الثور 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الثور 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الثور 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الثور 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الثور مواليد الفترة من 22 يوليو إلى 22 أغسطس.

توقعات برج الثور 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الثور خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج الثور 2025 على الصعيد العاطفي



- إذا كنت متزوجا:

2025 هو عام التماسك مع شريك حياتك. اعتبارًا من 9 يونيو: "المشتري"بمنزل العلاقات يعدك بالانسجام والتوافق مع شريك حياتك. كما أن المتزوجينحديثًا.. هذا العام الوقت مثالي بالنسبة لهم لتوسيع الأسرة وإنجاب أطفال.

- إذا كنت خاليا:

في عام 2025 قد يصيبك سهم كيوبيد بشرارة الحب..من يونيو إلى أغسطس وفي نهاية العام، كوكب "المشتري" و"فينوس" يزيدوا من سحرك تجذبان إليك الحب.

توقعات برج الثور 2025 على الصعيد المهني والمالي

توقعات برج الثور 2025



إذا كنت تعمل:فإن عام 2025 يعدك بالتقدم والتوسع..ابتداءً من 9 يونيو: "المشتري"بمنزل العلاقات يمنحك فرصًا للنمو وتوسيع مهاراتك.

وإذا كنت تبحث عن عمل: في عام 2025 قد تجد الدور المثالي المناسب بالنسبة لك..طوال العام: زحل ثم المشتري يمنحانك دعما مستمرا لجهودك، ومثابرتك تؤتي ثمارها.

توقعات برج الثور 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي



العلاقات العائلية والاجتماعية معقدة في بعض الأحيان، ويحمل لك عام 2025 مزيجا من الدعم والتوتر البسيط، ومع ذلك قدرتك على الاستماع ودورك كمستشار سيكونان موضع تقدير، وسيكونان سببا في توطيد العلاقات مع الآخرين، فقط في شهري مارس ويوليو: قد تندلع مشاجرات عائلية وتتوتر بعض العلاقات، وحينئذٍ يجب أن تحافظ على هدوئك، وأن تتعامل بوضوح لتحل أي سوء تفاهم. في شهر أكتوبر: قد تميل لإعادة تقييم صداقاتك، ومن المهم أن تكون صادقًا مع نفسك ومع الآخرين من أجل إقامة علاقات صحية وحقيقية.



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