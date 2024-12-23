توقعات الأبراج 2025، الأبراج الأكثر والأقل حظًّا في العام الجديد

توقعات الأبراج 2025، أيام قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الابراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا فى 2025، وعن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2025.

ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن اكثر الابراج حظا فى 2025 والملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظا 2025 وتوقعات الأبراج لسنة 2025.

توقعات الأبراج 2025

خبيرة أبراج تكشف عن أكثر الأبراج حظا فى 2025

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام المهندسة عبير فؤاد، عن اكثر الأبراج حظا فى 2025 سواء بشكل عام أو من سيكون لهم حظ في المال أو العمل أو الحب.

وقالت عبير فؤاد: إن الأبراج الأكثر حظا في 2025 هم: الدلو والعقرب والحوت.

الأكثر حظا في السفر في عام 2025: الأسد والعقرب والميزان.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج

الأبراج الأقل حظا في عام 2025



أما الأبراج الأقل حظا في عام 2025 (يقابلون عقبات) هم: العذراء والجدي.



توقعات الأبراج 2025، انتشار الفيروسات والأوبئة

وأوضحت خبيرة الأبراج أن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وتوقعت عبير فؤاد أن يتصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بل قد يتطور الصراع الروسي لحرب مع الغرب، وقد تكون حرب شرسة تتسبب في دمار وموت الكثيرين.



روسيا وأوكرانيا

توقعات الأبراج 2025، صراعات الوطن العربي تشتعل

كما يتصاعد الصراع بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأنه بالنسبة للوطن العربي سيكون هناك عدم استقرار وأزمات في الحالة الاقتصادية في عدة دول عربية (بلاد الشام والشرق الأوسط وكل دول شمال افريقيا)، والأمر يتطلب أن تتعاون كل الأطراف العربية للخروج من هذه الأزمات الممتدة.

و دول الخليج عليها قيود وتعمل بعيدا عن الأضواء، واليمن في حالة انهيار شامل.

تحديات تواجه الدول العربية في عام 2025

وأشارت خبيرة الأبراج وعلم الفلك أن معظم الدول العربية ستواجه تحديات وتهديدات، وتستمر حرب الإبادة الجماعية في غزة، وحتى فترات الهُدنة ووقف إطلاق النار في لبنان سيتم خرقها.

البلدان التي سيكون لها الحظ الأوفر والأسوأ حظًّا في عام 2025

وأشارت أنه مَن البلدان التي سيكون لها الحظ الأوفر ومَن ستكون الأسوأ حظًا في عام 2025، أنه لن ينجح أحد، ومعظم دول العالم فوق صفيح ساخن.. كلها مكاسب مؤقتة وسيشهد عام 2025 نهاية دول وممالك.

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