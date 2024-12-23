توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

توقعات الأبراج 2025، حروب وجرائم ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني خلال عام 2024، حيث شن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة.

حرب إسرائيل على غزة

ويأمل عدد كبير من المواطنين على مستوى العالم أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الصراعات والحروب خلال العام الجديد 2025، وهو ما ستكشفه لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2025.

غزة

ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن اكثر الابراج حظا فى 2025 والملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظا 2025 وتوقعات الأبراج لسنة 2025.

تحديات تواجه الدول العربية في عام 2025

وأشارت خبيرة الأبراج وعلم الفلك إلى أن معظم الدول العربية ستواجه تحديات وتهديدات، وتستمر حرب الإبادة الجماعية في غزة، وحتى فترات الهُدنة ووقف إطلاق النار في لبنان سيتم خرقها.

توقعات الأبراج 2025، صراعات الوطن العربي تشتعل

كما يتصاعد الصراع بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأنه بالنسبة للوطن العربي سيكون هناك عدم استقرار وأزمات في الحالة الاقتصادية في عدة دول عربية (بلاد الشام والشرق الأوسط وكل دول شمال افريقيا)، والأمر يتطلب أن تتعاون كل الأطراف العربية للخروج من هذه الأزمات الممتدة.

و دول الخليج عليها قيود وتعمل بعيدا عن الأضواء، واليمن في حالة انهيار شامل.



توقعات الأبراج 2025، فيتو

توقعات الأبراج 2025، انتشار الفيروسات والأوبئة

وأوضحت خبيرة الأبراج أن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وتوقعت عبير فؤاد أن يتصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بل قد يتطور الصراع الروسي لحرب مع الغرب، وقد تكون حرب شرسة تتسبب في دمار وموت الكثيرين.



روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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