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خارج الحدود

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين

قوات أمن السلطة الفلسطينية،
قوات أمن السلطة الفلسطينية، فيتو

أعلن عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن مقتل رقيب أول مهران قادوس خلال العملية الأمنية للسلطة في جنين.

مقتل عنصر في أمن السلطة الفلسطينية 

وقال عدنان الضميري: "قتل جندي جديد لن يزيدنا إلا عزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن ولن يكون هناك أي تساهل مع الفئة الضالة الخارجة عن القانون".

ويأتي ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين، والمستشفى الحكومي، اليوم الإثنين.

 

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فصائل المقاومة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الحملة الأمنية في جنين

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية 

 وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، للأسبوع الثالث على التوالي، حملة في هذا المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، بهدف "فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني"، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الحملة تستهدف مقاومين.

وأمس الأحد نعى جهاز أمن السلطة الفلسطينية، أحد عناصر جهاز حرس الرئيس محمود عباس وقال إنه “استشهد في اشتباكات مع مقاومين بجنين”.

مقتل عنصر في جهاز أمن السلطة الفلسطينية 

واندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين على القانون ونزع سلاحهم.

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