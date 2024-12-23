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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تقام اليوم الإثنين، باقي مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

وتنطلق جميع مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.  

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  

 

طنطا ضد المقاولون العرب 2:30 عصرًا  

راية ضد ديروط  2:30 عصرًا

ابوقير للاسمدة ضد بترول أسيوط  2:30 عصرًا 

المنصورة ضد أسوان  2:30 عصرًا 

السكة الحديد مودرن ضد المصرية للاتصالات 2:30 عصرًا

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد منتخب السويس 3ـ0   

الترسانة ضد الداخلية 0ـ1

بروكسي ضد القناة 1ـ1

بلدية المحلة ضد لافيينا 1ـ2

كهرباء الإسماعيلية ضد سبورتنج 5ـ1 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة. 

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دوري المحترفين المقاولون العرب طنطا أسوان المنصورة

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