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وكيل تعليم دمياط يحيل معلما للتحقيق لتلفظه بألفاظ خادشة للحياء داخل الفصل

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، أحد معلمي الثانوي إلى الشئون القانونية ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

المعلم تلفظ بألفاظ خادشة أمام الطالبات

 حيث قام المعلم بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وخالف مدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة.

حيث أكد وكيل الوزارة، أنه جار فحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام المعلم بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي، وبدوره قام بإحالة الواقعة الى التحقيق.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قرر إحالة أحد معلمي المرحلة الثانوية  للشئون القانونية واستبعاده لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لمخالفته ما جاء بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة، وخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي.

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