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مدير تعليم دمياط يطلق خطة شاملة لتحسين العملية التعليمية بالمحافظة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد، اليوم، ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا عاجلًا عبر الإنترنت مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور م. عادل مغربي مدير عام التعليم الفني ود.رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

وشهد الاجتماع إطلاق مجموعة من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم، من أبرزها:

حملة تشجير واسعة بمدارس دمياط

* تشجير المدارس وتجميلها: بالتعاون مع مجالس الأمناء، سيتم تنفيذ حملة تشجير واسعة النطاق خلال إجازة نصف العام، بالإضافة إلى طلاء جدران الفصول التي تحتاج إلى تجديد.

* مكافحة الغياب: سيتم تكثيف الجهود لمتابعة الغياب اليومي للطلاب والعمل على زيادة نسب الحضور، مع تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني.

* الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول: تم وضع خطة تفصيلية لتجهيز المدارس وتنظيم الامتحانات لجميع الصفوف، مع تشكيل لجان لمكافحة الغش وتأمين سير الامتحانات بسلاسة.

تفعيل مبادرة القراءة والكتابة

* تفعيل مبادرة القراءة والكتابة: سيتم إطلاق مبادرة أيدي بأيديكم لرفع كفاءة الطلاب في القراءة والكتابة، حيث سيتم إرسال قطعة إملاء لجميع المدارس وتصحيحها وإرسال النتائج إلكترونيًا.

وكيل وزارة التربية والتعليم
وكيل وزارة التربية والتعليم

* الرقابة على الامتحانات: سيتم تشكيل غرف عمليات للتواصل المستمر بين المديرية والإدارات، وتنظيم خطط لنقل أوراق الأسئلة وتأمينها.

وأكد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام بالخريطة الزمنية للدراسة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على انضباط الامتحانات، معتبرًا إياها أمنًا قوميًا.

يهدف هذا الاجتماع إلى وضع الأسس لمرحلة جديدة من التطوير في التعليم بدمياط، حيث يسعى الجميع إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين، وتحقيق نتائج تعليمية متميزة.

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