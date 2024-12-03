حرب ممنهجة تستهدف مجتمعنا، مدير تعليم دمياط يحذر من خطورة الشائعات

شهد اليوم "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ندوة حوارية حول أخطار الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس، والتي أقامتها إدارة التواصل ودعم المعلمين بديوان المديرية في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وذلك بحضور العقيد أمجد عز الدين عبد الرازق مساعد المستشار العسكرى للمحافظة.

"عمارة" يحذر من خطورة الشائعات: حرب ممنهجة تستهدف مجتمعنا

وحذر "عمارة" خلال الندوة من تحول الشائعات إلى صناعة محتوى ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي ونشر الكراهية والتشكيك.

وأكد على أهمية التثقيف الرقمي لمواجهة هذه الظاهرة، قائلًا: "علينا جميعًا أن نكون أكثر انتقائية في المعلومات التي نستقبلها ونشاركها، وأن نتحقق من صحتها قبل نشرها".

ندوة حوارية حول أخطار الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس

من جانبه، استعرض العقيد ا.ح أمجد عز الدين عبدالرازق خلال الندوة أحدث الأساليب التي تستخدمها الجهات المعادية لنشر الشائعات، وكيف يمكن تفنيدها وحماية أنفسنا منها، كما قدم مجموعة من النصائح العملية لكيفية التعامل مع الشائعات والحد من انتشارها.

وتناولت الندوة العديد من القضايا الهامة، منها:

* أثر الشائعات على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

* دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الشائعات.

* دور الأسرة والمدرسة في توعية الشباب بمخاطر الشائعات.

* دور الدولة في مكافحة الشائعات وحماية المجتمع.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور على أهمية التعاون بين كافة المؤسسات والمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والحفاظ على مجتمعنا آمنًا ومتماسكًا.

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