الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

مدير تعليم دمياط يستقبل وفدًا وزاريًا ويتفقد مدارس المحافظة

على تقييم مدى تنفيذ
على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية

استقبل اليوم  ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفدًا من وزارة التربية والتعليم ضم المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري إدارة مركزية بديوان الوزارة، ومحمد أبوزيد من الإدارة المركزية للمتابعة، وذلك في إطار حرص  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية بالمحافظات.

لجنة المتابعة على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي

وقام الوفد الوزاري، برفقة وكيل الوزارة، بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس المحافظة، من بينها مدرسة دمياط الإعدادية بنين ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنات.

ركزت الزيارة على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي، بالإضافة إلى التأكد من نسبة الكثافة في الفصول الدراسية.

وخلال الزيارة، تم التأكد من استلام طالبات الصف الأول الثانوي للأجهزة اللوحية (التابلت) المدرسية، كما تم توجيه المسؤولين بضرورة استمرار تحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور إلى المدرسة.

وأجرى المهندس علي عبد الرؤوف حوارًا مباشرًا مع الطلاب، حيث استمع إلى آرائهم حول الصعوبات التي يواجهونها داخل المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية.

على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي
على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي

 

أكد الطلاب أن إجراء هذه التقييمات ساهم بشكل كبير في تحسين تحصيلهم الدراسي، ودفعهم إلى المذاكرة الدورية والتحضير الجيد للامتحانات.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية دور المعلمين في متابعة الواجبات المدرسية وكراسات الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، كما وجه بضرورة استمرار تحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور إلى المدرسة.

 

 

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