وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات امتحانات نصف العام

"عماره" يؤكد الامتحانات خط أحمر لا يسمح فيها بأى تهاون

عقد اليوم "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري الادارات التعليمية لتجهيز اللجان الامتحانية

واستعراض "وكيل الوزارة" الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه يتابع بشكل مباشر تجهيزات الادارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية لتجهيز اللجان الامتحانية

ووجه "وكيل الوزارة" تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية لضمان التنسيق الفعال بين المدارس والإدارات التعليمية بهدف تجهيز اللجان الامتحانية بالشكل الأمثل.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية متابعة إعداد أسئلة الامتحانات من خلال لجان متخصصة تعمل على ضمان الجودة والالتزام بالمعايير المحددة، والقضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر أثناء فترة الامتحانات.

وأكد "عماره" علي تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية سير الامتحانات والاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، مشددا بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانيه سواء للمراقبين أو الطلاب.

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