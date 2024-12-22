تدريب حكام منطقة الشرقية لكرة القدم على الطرق المختلفة للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

قاد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات أول دورة تدريبية متخصصة للرياضيين وأطقم التحكيم في رياضة كرة القدم بمحافظة الشرقية.

دورة تدريبة عن الاسعتفات الاولية للرياضيين -فيتو

الدورة عن الاسعافات الاولية وكيفية الانعاش القلبي

يذكر أن الدورة عن الإسعافات الأولية وكيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وعقدت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، برئاسة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، بقاعة التدريب بمديرية الشباب والرياضة بالزقازيق.

رعاية الوزير والمحافظ

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

دورة تدريبة عن الاسعتفات الاولية للرياضيين -فيتو

نشر برامح توعوية باهمية الاسعافات الاولية

وهذا بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية للمواطنين واللاعبين في جميع الالعاب الرياضية بمحافظة الشرقية، ونشر برامج توعوية بأهمية الإسعافات الأولية، والثقافة الإسعافية، وطرق التعامل مع الإصابات والحالات المرضية الطارئة.

تدريب حكام منطقة الشرقية

حيث قام الدكتور هاني جميعة بتدريب حكام منطقة الشرقية لكرة القدم، على الطرق المختلفة للإسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي، والقيام ببعض التجارب عن كيفية التعامل مع إصابات الملاعب المختلفة،

دورة تدريبة عن الاسعتفات الاولية للرياضيين -فيتو

اهمية الدورالذى يلعبه الخكم خلال عملية الاسعافات

والتوعية بأهمية ذلك في الحفاظ على حياة المصابين اللاعبين، باعتبار أن الحكام هم الأقرب فى حالة حدوث الإصابة لأي لاعب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه الحكم خلال عملية الاسعافات الأولية حفاظا على سلامة اللاعبين، وذلك لحين وصول الأطباء أو سيارات الإسعاف، هذا بالإضافة إلى التدريب عن كيفية التعامل مع الحوادث، والإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية.

دورة تدريبة عن الاسعتفات الاولية للرياضيين -فيتو

تعزيزمعايير السلامة الصحية داخل المنشأت الرياضية

هذا وقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بتنفيذ مثل هذه الدورات بشكل دوري، لتعزيز معايير السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، مؤكدة على أهمية حصول جميع الأجهزة الطبية والإدارية والفنية في القطاع الرياضي على هذه الدورات والبرامج التدريبية لضمان الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ.

استمرار العمل على تنظيم مثل هذة اللقاءات

وفى نهاية اللقاء وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير لوكيل وزارة الصحة بالشرقية والوفد المرافق لسيادته على مدى التعاون المشترك واللقاء المثمر، مؤكدًا على استمرار العمل على تنظيم مثل هذه اللقاءات أو الورش التدريبية للحد من هذه الظاهرة،

دورة تدريبة عن الاسعتفات الاولية للرياضيين -فيتو

الحفاظ على صحة اللاعبين

كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمديرية الشباب والرياضة على الدعوة الكريمة وحسن الإستقبال وتنظيم مثل هذه اللقاءات أو الدورات التدريبية التثقيفية للعاملين فى المجال الرياضى، معربًا عن سعادته بالتواجد ومرحبًا بمواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية بمراكز المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والموهوبين بالشرقية.

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