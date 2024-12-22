الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه الجهاز التنفيذي بالعمل الميداني اليومي (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

محافظ الإسماعيلية يكلف بحل مشكلة المياه الجوفية بنفق جمال عبد الناصر (صور)

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في ردع المخالفين لقوانين البناء ولإزالات فورية (صور)

 

وأصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.  

محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو

عقد اجتماع لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة 

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاجتماع بالمكلفين الجدد، لاستعراض خطة وأسلوب العمل خلال الفترة القادمة، والمهام المكلفين بها لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ. 

محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع،فيتو

تطوير شامل في منظومة العمل بالإسماعيلية 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة بالإضافة إلى الدفع بمنظومة العمل الحكومي بإدارات الديوان للامام.

تغيرات المحليات بالإسماعيلية،فيتو
تغيرات المحليات بالإسماعيلية،فيتو
تغيرات المحليات بالإسماعيلية،فيتو
تغيرات المحليات بالإسماعيلية،فيتو

أبرز الملفات الخاصة بمشاكل المواطنين 

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن "ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية" بالنسبة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم. 

كما أكد على مديري الإدارات والوحدات بديوان عام محافظة الاسماعيلية أن تحسن الأداء والابتكار والدفع بمنظومة العمل للأمام مع العمل كفريق واحد ما باقي الجهات الشريكة في العمل هو معيار التقييم موضحًا أن الاختيار جاء نتيجة استعراض جهودهم وإنجازهم خلال الفترة الماضية ومن خلال لجنة ثلاثية للاختيار.  

مختتمًا، "أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية أحياء الإسماعيلية منظومة العمل بالإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يكلف بحل مشكلة المياه الجوفية بنفق جمال عبد الناصر (صور)

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في ردع المخالفين لقوانين البناء ولإزالات فورية (صور)

ورشة عمل حول القيم الوظيفية فى مكان العمل بالإسماعيلية (صور)

رئيس الرعاية الصحية يتفقد المنشآت الصحية بالإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية