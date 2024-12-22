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محافظات

محافظ الإسماعيلية يكلف بحل مشكلة المياه الجوفية بنفق جمال عبد الناصر (صور)

نفق جمال عبدالناصر،
نفق جمال عبدالناصر، فيتو

قامت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ عدد من الحلول العاجلة لحل مشكلة المياه الجوفية لمدخل نفق جمال عبد الناصر بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.  

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مياه جوفية في نفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية 

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أن نفق جمال عبد الناصر والطريق يعمل بكامل طاقته واتساعه، وقد صدَّق محافظ الإسماعيلية على وضع حلول دائمة لمشكلة المياه الجوفية في النفق وجاري التجهيز لتنفيذها في الفترة القادمة.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

وأضاف أن "الأعمال تم تنفيذها بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة لشكاوى المواطنين ورصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بوجود رشح للمياه الجوفية بمدخل النفق مما يعوق حركة المرور، وأدى إلى وجود حفر وتصدعات بالأسفلت". 

رصف جزء من التربة المعالجة في نفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية 

وتابع:"تقوم المديرية خلال الأيام القادمة برصف الجزء الذي تم علاجه؛ انتظارًا للحلول الدائمة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة اللاحقة". 

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة لشكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه الجوفية بمدخل نفق جمال عبد الناصر من جهة شارع السلطان حسين بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية. 

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