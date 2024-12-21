محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في ردع المخالفين لقوانين البناء ولإزالات فورية (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون في ردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

إيقاف صبة خرسانية بحي ثان

قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بإيقاف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور العاشر علوي بشارع شحتة (السكة الحديد سابقًا) مع تقاطع شارع الدقهلية.

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

كما تم إيقاف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور العاشر علوي بشارع شبين الكوم بمنطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تنفيذ إزالة فورية بمركز ومدينة القصاصين



جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

ومن جهة أخرى نفذ مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف، وكانت الحالة الأولى عبارة عن إزالة فورية لتعد "بالبناء المخالف"، على أرض زراعية، على مساحة ١٠٩ متر، بقرية المحسمة القديمة، والحالة الثانية، كانت عبارة عن إزالة فورية لغرفة، "بناء مخالف" على أرض زراعية، على مساحة ٢٠ متر، بمنشية عصمت بقرية السلام.





جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

تنفيذ إزالة فورية بمدينة القنطرة غرب

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف.

و كانت الحالة الأولى عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى مكون من سملات وجدران من الطوب الأبيض بارتفاع ٢م على مساحة ٩٠م بمنطقة العواصية ـ ك١٤ الإصلاح بقرية النصر وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، والحالة الثانية عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى غير مكتمل من الطوب الأبيض بارتفاع ٢م على مساحة ٥٠م بمنطقة التبة بقرية النصر.

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات السالف ذكرها.



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