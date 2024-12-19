الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أكرم  محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
 

طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يسعرضون خطط الأنشطة الطلابية (صور)

إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

موعد امتحانات النقل 

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١١ يناير ٢٠٢٥، وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥.

 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة في الإسماعيلية اعتبارًا من ١٨ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥. 

جانب من الاعتماد،فيتو
جانب من الاعتماد،فيتو

موعد امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية 

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "العامة" يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥. 

 

ووجَّه  محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية امتحانات النقل بالإسماعيلية امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية تعليم الاسماعيلية

مواد متعلقة

طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يسعرضون خطط الأنشطة الطلابية (صور)

إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يستقبل فريق مبادرة جسور (صور)

حملة لضبط التكاتك المخالفة بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

نص كلمة السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

عودة حركة المترو إلى طبيعتها على الخط الثالث

الرئيس التركي لـ السيسي: شكرا على حفاوة الاستقبال ونسعى لتمكين شعب سوريا (فيديو)

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جروس في الصدارة.. أكبر 5 مدربين في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية