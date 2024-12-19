محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.



موعد امتحانات النقل

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١١ يناير ٢٠٢٥، وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة في الإسماعيلية اعتبارًا من ١٨ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

جانب من الاعتماد،فيتو

موعد امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "العامة" يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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