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محافظ الإسماعيلية يوجه أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بضرورة إخلائها حفاظا على أرواحهم

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

ناشد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط، بضرورة إخلاء العقارات وإزالة كافة المتعلقات الشخصية بها، حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين. 

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ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين. 


تطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة 

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعدم التهاون وتطبيق القانون وهيبة الدولة حيال من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لكافة التعديات. 

 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد  اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات المحافظة وتعظيم الاستفادة منها.  

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديري عموم مديريات المساحة والزراعة والإسكان والثروة السمكية، مديري عموم إدارات الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والأملاك وأصول الدولة ووحدة إيرادات المحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.  

استعراض مستجدات ملف التقنين 

وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة والعقود الجاري تحريرها ونسب الإنجاز، هذا إلى جانب عرض الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قِبل الوحدات المحلية تجاه المتقاعسين والطلبات الغير جادة، حيث تم تحرير ٢٢٣٣ محضر جنائي وتم استرداد عدد ٤٥٠ قطعة أرض فضاء زراعة ومباني طبقًا للقانون رقمم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧. 

 

مناقشة حصر المزارع المعثرة 

وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.   

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