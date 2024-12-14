محافظ الإسماعيلية: حصر جميع المزارع المتعثرة لإيجاد حلول لها ودمجها بالاقتصاد المحلي

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أهمية الاكتفاء الذاتي من منتجات مزارع تسمين الدواجن والبياض والمزارع السمكية الموجودة بنطاق المحافظة؛ لدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها على بحث إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، وكذلك تقنين أوضاع المزارع غير المرخصة لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة منها في الإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

اجتماع لمتابعة موقف المزارع في الإسماعيلية

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطري،م.أحمد النبوي مدير عام فرع جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

حصر كافة المزارع المعثرة

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تسعى حاليًا لحصر كافة المزارع المتعثرة والغير مرخصة، بالإضافة إلى المزارع المرخصة في مجال الثروة الداجنة والأسماك لدمجها بالاقتصاد الرسمي، من خلال إيجاد حلول مبتكرة والعمل على إشراكها في توفير منتجاتها مباشرة للمواطن الإسماعيلي من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي خفض الأسعار واستقرار الأسواق؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.



وفي سياق متصل كانت قد أعلنت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق عن طرح المديرية، لكميات من أطباق البيض البلدى، والتي قدرت بعدد 1000 طبق بسعر 135 جنيها، بدلًا من 185 جنيهًا للطبق الواحد.

بدء البيع اليوم

حيث تم البيع بعدد من سلاسل المحال التجارية في مدينة الإسماعيلية بداية من الساعة الواحدة ظهرًا بالأماكن التالية

أماكن البيع المعتمدة

العمدة "شارع شبين الكوم"، والمشنة "خلف المحافظة الجديدة"، الحياة ماركت "صينية فوكس"، وجنة الإسماعيلية "شارع طنطا"، الدنيا بخير "شارع السكة الحديد"، وبشاير "منطقة البهتيني"، وابن حلال "شارع الحرية"، السعودي "شارع التحرير" .

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العمل وتوافر السلع

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في زيادة معدلات ضخ البيض البلدي "بيض المائدة"، في المنافذ والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بما يساهم في سد احتياجات السوق واستقرار أسعار بيض المائدة، وتوصيله لمواطني الإسماعيلية بأقل الأسعار.

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